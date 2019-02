Les audiences des radios en Belgique

Ce matin, le CIM (Centre d'Information sur les médias) a dévoilé les dernières audiences des radios en Belgique. Ces résultats ont été réalisés sur la période comprise entre septembre et décembre 2018 derniers. Sur le marché francophone, pas de grandes surprises, Nostalgie (15.19%), Radio Contact (14.27%) et VivaCité (13.24%) sont les radios les plus écoutées. Distancée, Bel RTL n'est que 4e.