Les audiences des radios de la BBC

BBC Radio 1 a enregistré une audience de 9.81 millions d'auditeurs âgés de 10 ans et plus (contre 9.72 millions au dernier trimestre et 10.18 millions l'année dernière). La matinale "The Radio 1 Breakfast Show" attire désormais 5.47 millions d'auditeurs de 10 ans et plus (du lundi au jeudi), contre 5.13 millions au dernier trimestre et 5.44 millions l'année dernière.