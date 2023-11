Les NRJ Music Awards récompensent la "Chanson francophone de l'année"

Parmi les nommés au titre des la "Chanson francophone de l'année" aux NRJ Music Awards , Claudio Capéo & Slimane avec "Chez toi", Pierre de Maere avec "Enfant de", Benson Boone & Philippine Lavrey avec "In the stars", Kendji Girac & Vianney avec "Le feu", Santa avec "Popcorn Salé" et Louane avec "Secret".Le public pourra voter pour ses artistes et ses titres préférés jusqu’au jour de la cérémonie. Les votes sont donc ouverts jusqu’à ce vendredi 10 novembre. Les votes sont possibles par SMS au 72 500 (0,99€ + prix du SMS).