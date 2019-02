Les NRJ Music Awards auront lieu le 9 novembre à Cannes

Les NRJ Music Awards feront une nouvelle fois l’événement à Cannes, où l’histoire d’amour se poursuit entre l’une des plus grandes cérémonies musicales d’Europe et la Croisette. TF1, NRJ et la Mairie de Cannes ont ainsi renouvelé en novembre dernier, leur partenariat pour trois années supplémentaires et ont annoncé l’organisation à Cannes des NRJ Music Awards 2019, 2020 et 2021.

La liste des nominations sera rendue publique à partir du lundi 30 septembre 2019 et soumise aux votes des internautes. Seule remise de prix en France dont les votes proviennent exclusivement du public, les NRJ Music Awards sont devenus une référence en matière d’événement musical et depuis janvier 2000, les grandes stars françaises et internationales ont répondu présent à l’invitation de cette cérémonie.