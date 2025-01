Les Médias francophones publics organisent la Bourse René Payot

Pour l’édition 2025, seuls les candidats nés après le 31 décembre 1998, et n’ayant pas exercé la profession de journaliste pendant plus de 150 jours cumulés, peuvent postuler.

La sélection finale, qui se déroulera les 2 et 3 avril 2025, comporte quatre épreuves majeures : la réalisation d’un reportage radio sur un thème imposé, incluant une déclinaison numérique sur Instagram. la diffusion du reportage, avec présentation en direct par le candidat, un exercice de breaking news : (réception et traitement d’une dépêche d’actualité suivis d’une interview improvisée) et des questions-réponses sur des thèmes d’actualité et entretien avec le jury.

Le jury 2025 est composé de trois représentants de la RTBF, trois représentants de Radio-Canada, trois représentants de la RTS, deux représentants de Radio France et un représentant de RFI.