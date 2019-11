"Les Jours Fous" c'est avec La Lettre Pro de la Radio !

À partir de ce vendredi matin et jusqu'à ce dimanche, l'équipe de La Lettre Pro de la Radio vous propose de gagner en pouvoir d'achat : une réduction de 50% sur l'ensemble de la librairie du site avec le code "3JFOU" à partir de 15 euros d'achat.Par ailleurs, jusqu'à dimanche, vous pouvez également bénéficier d'un abonnement digital d'un an au magazine mensuel pour seulement 50 euros.C'est le moment d'en profiter : c'est ICI et ICI pour s'abonner.