Les Indés Radios retrouvent leur chiffre d’affaires publicitaire national de 2019

Pour Jean-Éric Valli, Président des Indés Radios : "Nous vivons des perturbations jamais vues mais le média radio est résilient. S’il s’adapte aux nouveaux usages des auditeurs pour rester incontournable, nous devons le protéger. D’abord, en comprenant sa richesse et sa puissance et en la rendant visible notamment à travers une mesure d’audience hebdomadaire. Ensuite, nous devons continuer à préserver les grands équilibres du marché publicitaire en maintenant la réglementation actuelle. Enfin, notre média doit être traité comme ses concurrents non régulés, on voit que le poids du digital ne cesse de croître dans le marché publicitaire, pourtant aucune obligation notamment dans la programmation musicale ne s’applique à ces acteurs. Gardons des règles de concurrence saines pour que la complémentarité des différents médias soit pérennisée".