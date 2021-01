Les Indés Radios poursuivent l’enrichissement de leur appli

Alors que le mobile est, de loin, la première source d’écoute sur les supports multimédias, et que les Indés Radios sont la deuxième offre la plus écoutée sur ce support, l’application Les Indés Radios qui totalise à elle seule plus de 2.6 millions de téléchargements va aller plus loin intégrant progressivement des flux vidéo en ligne et en direct des radios pour offrir encore plus de contenus en plus des podcasts, des 300 webradios et des 130 radios. Pour faciliter l’accès aux contenus, une refonte technique totale a été entreprise ainsi qu’un travail d’ergonomie et design.