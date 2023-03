Les Indés Radios partenaires du film "Donjons & Dragons"

Au-delà de la puissance du groupement et de ses 7.1 millions d’auditeurs quotidiens, ce partenariat offrira à "Donjons et Dragons", une double visibilité : nationale pour lancer le film, et une campagne locale et éditoriale en fil rouge pour soutenir les projections au fil des semaines avec des opérations spéciales menées dans toutes les régions.

Pour Frédéric Moget, directeur général de Paramount Pictures France : "Je me réjouis de ce premier partenariat national avec les Indés Radios, conjuguer l’excellence de la proximité et la puissance du média sera un atout indiscutable dans le lancement de Donjons & Dragons, une grande fresque d’aventure bourrée d’humour qui fera du bien aux spectateurs".