Les Indés Radios gagnent près de 400 000 auditeurs

Leur part d’audience à 11.3% gagne 0.4 point sur une vague et 0.7 point sur un an, tandis que leur quart d’heure moyen en milliers progresse de 5% sur une vague et de 4% sur un an. Selon un tri spécifique produit par Médiamétrie à l’occasion de cette publication EAR National, 20 808 000 Français ont l’habitude d’écouter une ou plusieurs stations des Indés Radios chaque semaine, soit plus d’un Français sur trois de 13 ans et plus chaque semaine à leur écoute sur la période de janvier-mars 2023 (37.4%).

"De bonnes performances qui traduisent à nouveau le fort attachement des Français vis-à-vis de leurs radios de proximité et qui font à nouveau des Indés Radios la 1ère audience de France" indique, ce matin, un communiqué.