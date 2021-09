Les Français toujours plus connectés au Web

Cette hausse est portée par le surf des 50 ans et plus qui passent en moyenne chacun 1h49 par jour sur internet, soit une hausse de 12% en un an. Les 15-34 ans, qui surfent en moyenne 3h32 quotidiennement, ont connu une progression plus mesurée (+5%). En période d’Euro de football, de Tour de France et de Jeux Olympiques, les sites et applications de sport ont généré une forte audience : 36.4 millions d’internautes (près de 6 Français sur 10) ont visité cet univers en juillet 2021, soit 14% de plus qu’il y a un an où l’actualité sportive était moins forte. Chaque jour, ils étaient 9,6 millions de visiteurs uniques, soit une hausse de 34% en un an. On enregistre l’audience la plus forte le 11 juillet, jour de la finale de l’Euro, avec 10,9 millions d’internautes.