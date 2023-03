Les Français passent 2h26 chaque jour sur Internet

Dans un contexte marqué par une concurrence internationale accrue pour le prêt-à-porter hexagonal et par la contraction du pouvoir d’achat, les sites et applications de Mode/Beauté continuent de séduire. 38.3 millions d’internautes ont fréquenté cet univers en février, soit plus de 6 Français sur 10 (60.3%). Chaque jour, 11.1 millions de visiteurs uniques ont scruté les marques de ce secteur, soit 3% de plus que l’an passé.

Plus de 7 femmes sur 10 (70.3%) se sont rendues sur la catégorie au moins une fois au cours du mois. Ce taux atteint 91% chez les femmes actives. A noter toutefois, près de la moitié des hommes (49.7%) ont fréquenté la catégorie en février, et plus des deux tiers des hommes CSP+ (65.3%).