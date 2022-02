Les Doyens : une nouvelle collection de postes TSF

Une fois la rénovation effectuée, le poste radio TSF est doté de son tout nouveau système audio. Guillaume Alday, le fondateur de Les Doyens, s’est entouré d’un ingénieur audio pour créer un système audio made in Les Doyens qui procure une qualité de son incomparable. Il est composé d’un amplificateur haute-fidélité classe D et Bluetooth 5.0 APTX-HD ainsi que de nouveaux haut-parleurs.

Le tout connecté aux boutons d’origine en façade pour l’allumage et le réglage du volume afin de délivrer une véritable expérience d’écoute vintage. Pour le plus grand bonheur des yeux, les restaurateurs rétablissent également l’éclairage d’origine ainsi que l’œil magique d’époque (l’indicateur visuel d’accord et de qualité de réception situé sur la façade du poste).

Les postes radio TSF profitent d’une seconde jeunesse tout en conservant leur authenticité. Il est alors possible de profiter d’une écoute dernière génération avec connexion sans fil simple et rapide. Néanmoins, pour les amateurs de filaire, une entrée audio Jack 3.5 mm est également intégrée.