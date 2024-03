Deuxième édition de "Bordeaux fête le podcast"

Les visiteurs retrouveront des conférences, des tables rondes et des débats en direct et même des performances live de podcasteurs. Objectif : explorer le monde fascinant des podcasts avec des professionnels de l’industrie mais aussi écoutez, apprendre et se connecter avec d’autres passionnés lors de cet événement qui aura lieu les 5 et 6 avril prochains.Le public pourra également se plonger dans les coulisses des podcast, rencontrer les créateurs, découvrir les histoires inédites derrière leurs émissions préférées, et apprendre les astuces du métier. Au programme : "des séances exclusives, des rencontres inoubliables, et une immersion totale dans l’art du podcasting".Plus d'infos sur BordeauxFeteLePodcast.fr