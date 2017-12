Les Canadiens réclament l'activation de la FM sur leurs Smartphones

"Tous les téléphones intelligents contiennent un récepteur FM" explique le collectif Free Radio on my phone . "Tout le monde pourrait donc avoir un accès gratuit et facile à la radio pour satisfaire ses désirs d’amusement et remplir ses besoins d’information, mais tous les fournisseurs de services mobiles et les fabricants d’appareils n’activent pas ces récepteurs. Pourtant, son usage vous permettrait d’écouter la radio sans utiliser Internet, et donc vos précieuses données et la pile de votre appareil. Bien que certains fournisseurs et fabricants aient accepté d’activer le récepteur FM, nous avons besoin de votre aide pour convaincre les autres. Dites-leur qu’une radio FM gratuite vous importe".Une pétition est notamment en ligne ICI