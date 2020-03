Les 2/3 des Américains ont au moins une radio chez eux

En 2008, seulement 4% des Américains ont déclaré ne pas avoir de radio dans leur maison... Alors qu'est-ce qui a remplacé les récepteurs radio ? Ceux qui n'ont pas de radio utilisent-ils, chez eux, des enceintes connectées ?Voilà deux interrogations qui devraient déboucher sur des réponses particulièrement intéressantes lors du webinaire programmé le jeudi 19 mars à 13h. Edison Research et Triton Digital dévoileront les résultats de l'étude annuelle Infinite Dial. Tom Webster (vice-président d'Edison Research) et John Rosso (président de Triton Digital) fourniront à nouveau les dernières données annuelles de la consommation de la radio et de l'audio (lire également ICI ).