USA : tous les résultats de l'Infinite Dial 2019

"C’est un moment décisif pour le podcasting - un véritable seuil. Avec plus de la moitié des Américains de 12 ans et plus déclarant avoir déjà écouté un podcast, le média s'est fermement intégré dans le grand public" a déclaré Tom Webster, vice-président directeur chez Edison Research. En ce qui concerne les médias sociaux, cette étude révèle que le nombre d'utilisateurs actuels de Facebook continue de diminuer. L’étude montre qu’on estime à 15 millions le nombre d’utilisateurs de Facebook de moins que dans le rapport de 2017. Les baisses sont fortement concentrées chez les jeunes. Soulignons que plus de la moitié de la population américaine déclare avoir utilisé YouTube spécifiquement pour la musique la semaine précédente. Ce nombre est maintenant de 70% chez les 12 à 34 ans.