Les 130 stations des Indés Radios attirent 8 507 000 auditeurs

Pour Jean-Eric Valli, Président des Indés Radios : "la rentrée de la saison 2017-2018 est positive pour nous. Nous progressons de plus de 100 000 auditeurs par rapport à septembre-décembre 2016. Leur fidélité et notre capacité à en concquérir de nouveauxest la preuve que nous sommes partie prenante de la vie de nos territoires. Seule une mesure fine de notre audience jusque dans des bassins d’écoute restreints permet de rendre compte de ce dynamisme et, en cela, d’assurer la pérennité d’une offre plébiscitée par les auditeurs".

Le groupement rassemble aujourd’hui 130 radios indépendantes. Il a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 161. M€. Les stations réunies au sein des Indés Radios couvrent 95% de la population française à travers plus de 1 000 fréquences et emploient 2 500 salariés.