Le titre "Give Peace a chance" diffusé ce vendredi à 08h45

Cette diffusion symbolique mettra en vedette plus de 25 pays et bénéficiera également du soutien de la radio commerciale européenne, y compris des chaînes en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg. Radioeins (rbb) a développé l'initiative comme une démonstration de la façon dont le pouvoir de la radio peut amplifier le soutien croissant à la paix et pour créer un mouvement uni à travers le continent.

"Les horreurs de la guerre contre l'Ukraine sont chaque jour plus apparentes. Notre solidarité, notre humanité et notre soutien sont nécessaires. C'est un bon signal de voir les radios européennes s'unir pour nous le rappeler avec cette chanson. C'est une source de force et nous exhorte à ne pas détourner le regard" a indiqué Patricia Schlesinger, présidente de l'ARD, directrice générale de la rbb