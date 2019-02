Le temps passé sur les vidéos d’actualités a progressé de 48% en un mois

Les vidéos d’actualités ont été particulièrement prisées en fin d’année. 9.2 millions de Français en ont regardé au moins une, soit 23% d’individus de plus qu’en décembre 2017. Plus de 9 millions d’heures de vidéo ont été visionnées au total au cours du mois, soit une progression de 27% par rapport à décembre 2017 et de 48 % par rapport à novembre 2018.

En décembre, BFM TV, Le Figaro et Ouest France sont les trois sites ayant attiré le plus grand nombre de vidéonautes sur ordinateur.