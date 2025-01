Le système de gestion d’appels Telos VX Duo désormais disponible

Robbie Green, responsable produit chez Telos Alliance, a expliqué : "Depuis des années, les diffuseurs du monde entier comptent sur les systèmes téléphoniques VoIP Telos VX pour intégrer les appels dans leurs studios tout en garantissant la meilleure qualité audio possible. Le VX Duo permet désormais à toutes les radios, même celles disposant d’un budget modeste, de passer des lignes téléphoniques classiques de plus en plus coûteuses à un système VoIP Telos VX, offrant ainsi des avantages en termes de coûts, de fiabilité et de qualité des appels".

Cette initiative s’inscrit dans une logique de modernisation des équipements radiophoniques, en proposant une alternative viable aux lignes analogiques traditionnelles, tout en tirant parti de la technologie VoIP pour une qualité sonore améliorée et des coûts réduits.