Le studio WPO produit du podcast de marque

Fort de plus de 20 ans d'expérience radio et TV, l'entrepreneur compte faire profiter ses clients de sa rigueur journalistique et son savoir-faire créatif : "le podcast sonore a un pouvoir extraordinaire tant au plan de la narration que de l'engagement avec l'auditeur. Mon but est de proposer à des marques, des collectivités et à la presse locale de nous commander des formats de podcast sur-mesure" explique Jean-Christophe Dimino.Faire du podcast un média vertical, la démonstration d'une expertise dans un secteur ou sur un territoire. Et le diffuser selon sa propre stratégie à travers les réseaux sociaux. "Le podcast est parfait pour ruisseler sur les réseaux" conclut le producteur.Du Brand-Content donc, mais pas seulement. WPO produit déjà un format bi-hebdomadaire et généraliste le temps d'une campagne électorale à Monaco. Son titre ? Micro Party ... Quand on vous dit que le podcast sera à la fête en 2018...