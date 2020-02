Le streaming dope le marché de la musique enregistrée

Le nombre d’abonnements a sensiblement augmenté (+1.7 million) et franchi pour la première fois en 2019 le cap des 10% de la population. Avec les bénéficiaires des offres familles, ce sont désormais 9.4 millions de français qui écoutent la musique en streaming payant. En progression de 18,5%, les abonnements premium génèrent désormais près de 80% des revenus du streaming, et près de la moitié (46%) des ventes totales. Depuis 2016, la production de musique enregistrée renoue avec la croissance mais tout n’est pas gagné pour autant. Avec 625 M€ pour les ventes physiques et numériques, le marché 2019 rattrape tout juste le niveau d’il y a 10 ans et ne représente encore que 44% de celui de 2002.





Les ventes physiques continuent d’occuper une place significative en France, grâce à la puissance et à la diversité d’un réseau de plus de 4 000 points de ventes et à la popularité réaffirmée du vinyle.