Le streaming audio en hausse de 7%

"Ce que nous montre le panorama 2019, c’est l’engagement croissant du public dans son rapport à la musique. A l’heure où des médias de plus en plus nombreux rivalisent pour capter l’attention des consommateurs, non seulement ceux-ci choisissent de consacrer de plus en plus de temps à l’écoute de musique, mais ils le font de façons de plus en plus diverses et variées" a déclaré Frances Moore, chief executive de l’IFPI. "Le lien étroit et constant entre les artistes et les labels est le socle sur lequel repose cet univers toujours plus grand, plus excitant, des passionnés de musique. Les maisons de disques travaillent étroitement avec leurs artistes pour les aider à toucher des fans dans le monde entier".