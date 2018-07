Le sport attire les internautes en juin

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 11 Juillet 2018

L'ACPM a dévoilé les chiffres de fréquentation des sites web fixes et mobiles, des applications mobiles et tablettes ainsi que des contenus distribués, certifiés durant le mois de juin 2018. À l'occasion de la Coupe du monde de football, les trois premiers sites de sport spécialisés totalisent plus de 335 millions de visites sur le mois de Juin (+40% d'évolution versus juin 2017).