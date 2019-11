Le site ConnectOnAir partenaire du RAIN Summit Europe

Le 8e sommet annuel RAIN Summit Europe revient à Londres, au Centre des congrès de Fitzrovia, le 13 novembre 2019. Cet événement international majeur couvre le spectre de l'audio numérique, du podcasting à la diffusion en ligne, en streaming, à la demande, à domicile et en mobilité, l’interactivité pure-play... Ce sommet réunit les principaux radiodiffuseurs britanniques et européens lors de tables rondes, aux côtés de conférenciers internationaux des secteurs de l'audio numérique, de la distribution et de la monétisation.Cette 8e édition se déroulera au cœur du West End de Londres, à seulement trois minutes à pied de Tottenham Court Road et à quelques pas d'Oxford Street.Un événement en partenariat avec notre Hub ConnectOnAir . Bénéficiez de 50% de réduction pour assister au RAIN Summit Europe en cliquant sur le visuel de la manifestation ou ICI