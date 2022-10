Le prince et la princesse de Galles visitent BBC Radio 1

Le prince et la princesse de Galles ont déjà visité Radio 1 en avril 2017, lorsqu'ils avaient rendu une visite surprise à Adele Roberts qui courait le marathon au profit de l'opération Heads Together, une campagne pour la santé mentale.

Aled Haydn Jones, directeur de BBC Radio 1, a déclaré : "C'était fantastique d'accueillir le prince et la princesse de Galles dans nos studios pour discuter de quelque chose qui leur tient à cœur ainsi qu'à notre public. Ce qui a été discuté aujourd'hui trouvera un écho auprès de tant de nos auditeurs et cela signifie tellement pour nous que nous pouvons tous travailler ensemble pour aider à lutter contre la stigmatisation autour de cette question".