"Le sac de l'été" se gagne sur Activ Radio

Cet été, avec le jeu "Le sac de l’été" d’ACTIV Radio, les auditeurs tenteront de gagner la serviette de plage ACTIV, des raquettes de plage ACTIV, un ballon ACTIV, un chapeau ACTIV, une crème solaire et une superbe bouée licorne... La panoplie parfaite pour de superbes vacances à la plage. Pour participer, les auditeurs doivent trouver l’objet qui se cache derrière les indices donnés sur l’antenne. Le premier qui trouve gagne son kit de l’été ACTIV. En plus du kit, une semaine de vacances en camping-car Sunlight Capucine A72 avec six couchages d’une valeur de 1 000 euros en participant au tirage au sort du 28 août est aussi à gagner. Enfin, le jeu des "Terrasses de l’été" permet aussi de gagner un repas pour deux en terrasse d’une valeur de 60 euros. Chaque jour, il suffit de s'inscrire pour le tirage au sort à 18h45.