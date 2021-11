Le rapprochement numérique France Bleu-France 3 fait grincer des dents

"L'idée de ce GIE n’est qu’une manœuvre pour contourner, pour l’instant, les contraintes (notamment salariales) d'une fusion. Le site de France Bleu -et son succès- sont le fruit du travail (quasi bénévole et souvent en dehors de normes de durée de travail) du personnel de Bleu, et de rien d'autre. Ce canal de diffusion de nos informations et programmes est l'avenir de notre chaîne. Il y a des sites internet sans radio, mais il n'y a plus de radios puissantes sans numérique fort. Toute dilution de francebleu.fr est donc une faute stratégique, potentiellement fatale à la chaîne" indique un communiqué du SNJ Radio France. "Mais si le ministère de la Culture, et avec lui la direction de Radio France, imaginent que le personnel de France Bleu laissera faire cette amputation, ils n'ont rien compris à ce réseau. Ces dirigeants sont de passage. Nous, nous avons bien l'intention de rester très longtemps au service de nos publics".