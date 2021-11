France Bleu et France 3 s’allient pour créer un "média numérique de la vie locale"

La nouvelle offre sera centrée sur l’utilisateur. Donnant accès à des contenus au plus proche de son bassin de vie ou de sa proximité affective, elle prendra la forme d’une offre numérique composée d’un site, de sites mobiles et d’une application. Les internautes pourront y accéder à l’ensemble des productions quotidiennes des deux réseaux, à travers des entrées géographiques (de l’ultra-local au régional) et par média, via les contenus des 44 stations locales de France Bleu et les 24 antennes régionales et locales de France 3, pour une expérience à la carte.

Ce nouveau média numérique de la vie locale alliera information, culture, découverte, divertissement et services pour une expérience complète de la proximité.