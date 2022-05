Le prochain "WorldDAB Automotive" aura lieu le 22 juin

La première session permettra de revenir sur une étude Edison Research concernant l’importance de la radio pour les acheteurs de véhicules. Si celle-ci reste la première source audio plébiscitée par les conducteurs, les constructeurs doivent relever de nombreux défis. La deuxième session sera justement consacrée à place pour la radio sur le tableau de bord au milieu des métadonnées. La troisième session abordera la collaboration entre les radios et l’industrie automobile et, notamment la commande vocale. Enfin, la dernière session s'interrogera sur la façon de gérer l’audio et le contenu visuel. On y parlera donc de la radio hybride, des solutions à venir et des façons d'ajouter le DAB+ dans les véhicules existants...