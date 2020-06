Le partenariat entre Sonos et Targetspot poursuit son déploiement

Les nouvelles stations Sonos sont créées à la main par les DJ et les artistes de Sonos. Il y a 30 stations disponibles, dont Concert Hall, Country Outlaws, Hip Hop Archive ou encore Kids Rock... Sur le plan technique, Sonos s’est associé à Super Hi-Fi, dont la technologie permet de fondre les publicités en forme de commentaires audio entre les morceaux au volume sonore le plus adapté. Avec plus de 29 millions équipements déployés dans plus de 10 millions de foyers dans le monde, les clients Sonos représentent une opportunité unique pour toutes les marques et annonceurs souhaitant toucher leurs cibles. Cette audience sera monétisée par Targetspot via sa force de vente mondiale et son accès aux places de marché programmatiques.