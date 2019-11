Le palmarès des NRJ DJ Awards

Le prix du "DJ International de l’année" a été attribué au jeune DJ hollandais Martin Garrix, déjà récompensé en 2017 et en 2018 dans cette même catégorie. Le prix du "Groupe ou Duo de l’année" a été décerné à Ofenbach. Présent à la cérémonie, les deux parisiens qui avaient remporté un Award d’Honneur aux NRJ DJ Awards 2018, ont reçu avec fierté leur récompense. DJ Snake a reçu le prix du "DJ Francophone de l’année" face à David Guetta, Petit Biscuit et The Avener. Celui de la "Révélation de l’année" à Aazar, de son vrai nom Alexis Duvivier, qui s’est fait connaître grâce à ses morceaux "Siren" avec The Chainsmokers et "Diva" avec Swae Lee et Tove Lo. Le DJ et producteur originaire de Paris faisait face à Fisher, Gaullin et The Prince Karma.