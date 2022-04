Le ministère de la Culture soutient 113 podcasteurs

Ce dispositif inédit vise à accompagner les auteurs dans l’écriture ou la réécriture de podcasts et de créations radiophoniques originales, nécessitant un investissement créatif particulièrement important, qu’il s’agisse de fiction, de documentaire, ou de formats hybrides et innovants. Créé à titre expérimental et dotée de 500 000 euros, il doit permettre de favoriser la diversité et la qualité éditoriale en ciblant les auteurs et autrices dont le potentiel de rémunération est encore faible à ce jour. Pour cette première édition, la commission était présidée par Guillaume Gallienne, sociétaire de la Comédie française, et sa vice-présidence a été confiée à François Hurard, inspecteur général des affaires culturelles et co-auteur du rapport sur l’écosystème des podcasts remis à la ministre de la Culture en novembre 2020.