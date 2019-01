Le média briefing 2018 du Salon de la Radio

Cécile Mégie, Directrice de RFI : "L’audio et la radio doit s’adapter à tous les terrains et occuper l’espace, qu’il soit réel ou virtuel – digital-, s’adapter partout en restant le plus flexible possible".



Vincent Giret, Directeur de France Info : "les trois facteurs primordiaux de l’écosystème médiatique sont la vitesse, l’asymétrie (et donc la disruption) et l’interdépendance. Il faut jouer et composer avec les trois".



Selon Laurent Guimier Vice-Président d’Europe 1 : "La radio reste un média moderne capable de s’adapter comme aucun autre à tous les terrains d’actualité. La toile, internet et les réseaux sociaux sont, dans ce sens, un terrain d’actualité comme un autre auquel la radio doit s’adapter".



Pour Jean-Eric Valli, président du groupement (GIE) Les Indés Radios : "La radio reste ce média du parler vrai, un média de terrain et de proximité qui respecte mieux que les autres l’ensemble des points de vues, pour preuve encore une fois les résultats ce matin du baromètre Kantar pour le journal La Croix ), qui place encore une fois la Radio en première position".



Pour Franck Lanoux, Directeur Général-adjoint de Nextradio TV : "La convergence entre les médias est aujourd’hui une réalité bien concrète et quotidienne pour les rédactions. Au cœur de nos métiers, il reste la production de contenus, image, son ou écrit, que ce soient des programmes d’information, d’actualité ou de divertissement. C’est ça le cœur du sujet".