La Radio du Salon de la Radio à nouveau "On Air" durant 3 jours

La Radio du Salon de la radio est diffusée en Audio et Vidéo sur ConnectOnAir.com , en audio et données associées en DAB+ à Paris grâce à l'appui technique de Towercast et, à certains horaires, en audio en FM à Paris, dans les programmes de Radio Cause Commune sur 93.1. La plateforme ConnectOnair sera aussi diffusée sur des écrans TV du Salon de la Radio (6 à 8 points différents repartis sur les 6 000 m2 ), à des points stratégiques et entre chaque conférence dans le l’auditorium rouge pour les spectateurs de grande salle de conférence.