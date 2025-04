Diagramme exclusif LLP/RCS - L’audience cumulée de la radio sur 13 ans

Une image vaut-elle mille mots ? Il faut croire que oui quand on observe l'évolution des audiences en France au cours des 13 dernières années. Que constate-on ? Que le nombre d'auditeurs est en baisse constante : 43 322 000 auditeurs en 2012 contre 38 463 000 aujourd'hui. En une décennie, la radio a perdu plus de 4 millions d'auditeurs et la baisse s'accentue.

En France, la radio décroche durant la saison 2018-2019. La baisse s'accélère en 2020 et ne semble pas vouloir retrouver la stabilité d'avant. La multiplication des offres et des flux et, en particulier, les nouveaux outils (notamment la couverture 5G du territoire et le déploiement du très haut débit) sont probablement les explications les plus probantes...