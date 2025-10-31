Club HF : un nouveau modèle d’engagement pour les acteurs du Paris Radio Show

L’objectif : faire du Paris Radio Show non plus seulement un rendez-vous annuel, mais un écosystème professionnel permanent, dédié à la radio, au podcast et à l’audio digital.

Pour 2026, le comité envisage la création d’une zone de démonstration technique sur la mezzanine du Forum, permettant aux exposants radio et podcast de présenter en conditions réelles leurs équipements de production, diffusion et audio digital. L’objectif est d’accroître la dimension expérientielle du salon et de rendre la visite plus fluide et interactive.