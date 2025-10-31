Club HF : un nouveau modèle d’engagement pour les acteurs du Paris Radio Show

Le Paris Radio Show 2026 se tiendra les 3 et 4 février à La Bellevilloise à Paris, réunissant les professionnels de la radio, du podcast et de l’audio digital. Deux journées d’échanges, de démonstrations et de rencontres dédiées à l’innovation audio.
Le lancement officiel du Club HF – Paris Radio Show 2026 se tiendra jeudi 6 novembre à 18h. Cette réunion présentera la feuille de route de la nouvelle édition et les modalités d’adhésion au Club HF. Une vidéo de restitution, COMED Replay, sera également mise en ligne. En structurant le dialogue entre organisateurs, exposants et acteurs du secteur audio, le Club HF s’affirme comme une nouvelle plateforme de co-construction pour le Paris Radio Show 2026, dans une approche continue d’innovation et de collaboration professionnelle.
Le Club HF sera directement relié à ConnectOnAir, la plateforme de gestion des contacts développée par les Éditions HF. Cet espace business permettra aux participants du salon de retrouver les visiteurs rencontrés et de prolonger leurs échanges après l’événement.
Le Club HF sera directement relié à ConnectOnAir, la plateforme de gestion des contacts développée par les Éditions HF. Cet espace business permettra aux participants du salon de retrouver les visiteurs rencontrés et de prolonger leurs échanges après l'événement.
L’objectif : faire du Paris Radio Show non plus seulement un rendez-vous annuel, mais un écosystème professionnel permanent, dédié à la radio, au podcast et à l’audio digital.
Pour 2026, le comité envisage la création d’une zone de démonstration technique sur la mezzanine du Forum, permettant aux exposants radio et podcast de présenter en conditions réelles leurs équipements de production, diffusion et audio digital. L’objectif est d’accroître la dimension expérientielle du salon et de rendre la visite plus fluide et interactive.
Pour 2026, le comité envisage la création d'une zone de démonstration technique sur la mezzanine du Forum, permettant aux exposants radio et podcast de présenter en conditions réelles leurs équipements de production, diffusion et audio digital. L'objectif est d'accroître la dimension expérientielle du salon et de rendre la visite plus fluide et interactive.