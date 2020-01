Cinq événements à ne pas manquer en 2020

Chaque année, depuis 17 ans, le Festival de la radio et de l'écoute, Longueur d'ondes, est organisé à Brest. Cet événement veut faire de la radio le centre de toutes les attentions. La prochaine édition de notre manifestation se déroulera du 4 au 9 février 2020 au Quartz, scène nationale de Brest. Quelques grands noms de la radio devrait y faire le déplacement.Moment fort dans le cadre de saison radiophoniques chez nos voisins et amis suisses, la 11e édition de l'Atelier Radiophonique Romand (ARARO) aura lieu le vendredi 7 février 2020 à Neuchâtel en Suisse. La crédibilité de la radio au centre de cet événement qui débutera à 09h par un discours de Nathalie Pignard-Cheynel, professeure en journalisme numérique (AJM).La première édition des Radiodays Europe s'est tenue en 2010 à Copenhague. En 2012, les Radiodays Europe ont déménagé à Barcelone et en 2013, à Berlin. À Dublin en 2014 et à Milan en 2015, les Radiodays Europe ont accueilli plus de 1 300 délégués de 60 pays. À Paris en 2016 et à Amsterdam 2017, on comptait 1 500 délégués de 62 pays, et plus de 1 600 délégués à Vienne en Autriche, en 2018. Puis à Lausanne l'an passé. En 2020, les Radiodays Europe reviennent donc sur la péninsule ibérique et feront étape durant trois jours à Lisbonne, capitale du Portugal.Les 13e Assises Internationales du Journalisme de Tours se dérouleront du 1er au 3 avril 2020 sur le site Mame et au Théâtre Olympia à Tours, suivies du Salon du Livre du Journalisme, le samedi 4 avril 2020. Thème retenu en 2020 : "Urgence Climatique et responsabilités journalistiques". Trois jours pour partager, confronter, toutes les initiatives éditoriales, toutes les expérimentations. Chaud devant !