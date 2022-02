Le marché français de la pub digitale en croissance

En 2021, l’ensemble des leviers de la publicité digitale a fortement rebondi après la crise avec une croissance de 24 % (7.7Mds €) par rapport à 2020. Le Search enregistre une forte croissance de + 28% et pèse 42% (3 254 M€) du marché. À noter la poussée du Retail Search à + 56%, qui compte désormais pour 12% du Search. Le Social croît de + 22% sur l’année tandis que son poids se stabilise à 26% (2 034 M€). Le Display, qui avait plus souffert de la crise que les deux premiers leviers, affiche une croissance exceptionnelle de + 31% (1 501M€). Il compte pour 20% du marché... L’Affiliation, l’Emailing et les comparateurs, préservés des effets de la crise du fait de leur logique de performance, enregistrent + 8% et représentent 12% du marché (890 M€).