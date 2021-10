Le groupe Tryo en concert privé avec France Bleu

Le groupe donnera à découvrir, entre autres, les titres de son 8e opus, "Chants de bataille", depuis peu dans les bacs. Un Tryo toujours combatif et dansant, toujours radieux et grave, indigné et solaire. Mais aussi un Tryo renouvelé, remodelé et réinventé qui part en tournée dès janvier 2022. En première partie, France Bleu a invité Rouquine, le groupe mayennais/angevin vainqueur de l’émission The Artist. Rouquine, un duo qui aime bien James Blake et Boris Vian, Alt-J et Orelsan. Jouant avec les codes urbains sur des thèmes actuels, tous les deux prennent leur public à contre-pied. Les auditeurs ont pu gagner leur entrée en participant aux jeux dédiés à l’événement sur les antennes, francebleu.fr et via les partenaires (Département de la Mayenne et les Maisons de quartier de l’agglomération de Laval notamment).