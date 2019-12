Le fingerprinting, l'empreinte audio, le pari de OPNS

"La différence c'est qu'Alexa, Google et autres ont défrayés la presse avec les soit disant enregistrements à son insu et finalement les écoutes qui peuvent se faire à distance de ce qui à été dit ou entendu au moment de l'activation de l'enceinte connectée. Nous avons directement voulu attaquer ce problème de respect de la vie privée, typiquement en Europe des RGPD dans son ensemble, et donc ici, le fait que ce soit simplement l'empreinte qui soit remontée aux serveurs et non l'audio a plusieurs avantages. Non seulement celui dont on vient parler, mais en plus, l'empreinte est beaucoup plus légère que l'audio en termes de poids de fichier. Donc, même en termes de transfert, on va être sur des quantités beaucoup plus faibles, donc on pourra laisser faire le transfert en 4G et ne pas attendre de se connecter sur un réseau Wi-Fi, comme c'est le cas sur les autres systèmes connectés".