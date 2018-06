Le duo French Fuse remixe les jingles de plusieurs radios

Jerry Manoukian et Benjamin Lasbleis forment un duo de compositeur-producteur-arrangeur. Ils se sont rencontrés à l’école de jazz (l'IMFP) et ont ensuite intégré ensemble le conservatoire d’Aix-en-Provence. Armés de leurs bonnets et de leurs lunettes de soleil, ils s’amusent depuis septembre 2015 à revisiter avec un launchpad et un synthé les bruits du quotidien. Leur plus grand fait d'arme reste sans doute "French Pub", une composition réalisée à partir de 35 jingles de pubs qui a obtenu 5 millions de vues en moins de 15 jours sur leur page Facebook . De plus, leurs vidéo totalisent plus de 25 millions de vues sur internet. C’est alors que le phénomène viral French Fuse est né.