Le dossier de subvention 2018 du FSER est en ligne

La commission du FSER est composée de 11 membres nommés par le ministre chargé de la communication. Elle est présidée par André Gauron, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Cette commission comprend également quatre représentants de l’État, quatre représentants des radios éligibles au fonds de soutien et deux représentants des régies publicitaires.A donc débuté, pour les radios associatives, (près de 570 stations), une courte période d'un peu plus d'un mois pour constituer cet imposant dossier et y apporter les pièces justificatives afin de bénéficier d'une subvention à la hauteur de leur travail quotidien.Le dossier complet 2018 est à télécharger ICI