Le chiffre d'affaires de M6 Groupe en retrait

Après un début d’année en légère hausse, le marché publicitaire radio a fortement reculé en mars en raison de la baisse brutale de la consommation des ménages liée à la mise en place des mesures de confinement. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de la radio s’élève à 31.5 M€, en recul de -11.2% par rapport au 1er trimestre 2019. Pourtant, le média radio se porte bien. Ainsi, sur la vague janvier-mars 2020, la durée d’écoute par auditeur se maintient à un haut niveau, progressant même d’une minute sur un an et atteignant 2h47. Sur cette vague, le pôle RTL Radio renforce sa position de premier groupe radio privé de France, signant la plus forte progression parmi les principaux acteurs du secteur. Sa part d’audience sur les auditeurs âgés de 13 ans et plus s’accroît ainsi de +0.7 point sur un an à 18.9%.