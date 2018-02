Le boom du podcast expliqué en chiffres

Comme nous le rappelle le site VisualCapitalist le podcast est une contraction entre "iPod" et "broadcast". Ce mot a été inventé en 2004 par le journaliste Ben Hammersley de la BBC et The Guardian. Le site indique que "le format n'a vraiment fait son chemin que ces dernières années. Il est difficile d'expliquer pourquoi, mais la plupart des experts soulignent une mobilité accrue, une meilleure valeur de production et un groupe de créateurs de contenus qui ont récemment réussi à capter l'imagination du grand public".