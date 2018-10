Le WorldDAB tiendra sa prochaine assemblée à Berlin

Plusieurs pointures de la radio sont annoncées lors de cette Assemblée générale du WorldDAB, les 6 et 7 novembre prochains à Berlin. Patrick Hannon, le patron de cette organisation qui milite pour un développement mondial de cette technologie, accueillera notamment Bob Shennan en charge de la radio à la BBC, Siobhan Kenny (The Radiocentre) ou encore Joan Warner (Commercial Radio Australia). À cette liste non exhaustive s'ajouteront de nombreux dirigeants d'entreprises et des politiciens de plusieurs continents. Patrick Jannon accueillera également Nicolas Curien en charge de la radio au Conseil supérieur de l'audiovisuel.Toutes les infos et les modalités d'inscription sont consultables ICI