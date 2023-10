Le WorldDAB prépare son prochain WorldDAB Summit

Ignatius Hendrasmo, président-directeur de Radio Republik Indonesia, le radiodiffuseur public du pays, fera le point sur le développement du DAB+ en Indonésie. Il sera rejoint par d'autres dirigeants qui piloteront l'expansion de DAB en Afrique et en Asie.

Ce WorldDAB Summit évoquera la meilleure façon de gérer et d'encourager le rythme de la migration vers le DAB+ avec un panel de régulateurs et d'experts, dont Kathrin Kluser de l'OFCOM en Suisse .Kathrin représente l'OFCOM au sein du groupe DigiMig qui coordonne tous les aspects de la migration du FM vers le DAB+ en Suisse.