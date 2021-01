Le World Radio Day aura lieu le 13 février 2021

"La radio est un outil puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et constitue une plate-forme pour le discours démocratique. Au niveau mondial, la radio reste le média le plus consommé" rappelle l'UNESCO.Cette édition de la Journée mondiale de la radio mettra l’accent sur trois sous-thèmes. D'abord, "Évolution" (Le monde change, la radio évolue. Ensuite, "Innovation" (Le monde change, la radio s’adapte et innove). Enfin, "Connexion" (Le monde change, la radio connecte).Les ressources en anglais pour les radios sont disponibles ICI . Celles en espagnoles, LÀ . Et celles en français, ICI . Tous les fichiers sont libres de droits et peuvent être utilisés par les radiodiffuseurs pour promouvoir la Journée mondiale de la radio.