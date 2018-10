Le Voltage Live fait son retour dans la capitale

Ce nouveau concert gratuit événement réunira, une fois encore, les plus grands artistes du moment, parmi eux Maître Gims, Dadju, Kendji Girac, Slimane, Jérémy Frerot et Matt Simons. Seront aussi présents Vitaa avec son dernier album "J4M", le jeune rappeur Franglish et son titre "Bébé na Bébé", Tal qui a fait son retour en juin avec "Juste un rêve", Amel Bent et son single "Si on te demande", mais aussi Eugénie et Elephanz.

Cet événement, inédit et gratuit, proposé par la radio Voltage aura lieu lundi 15 octobre, à la salle Wagram. Pour gagner des places et assister au concert, il suffit d’écouter Voltage sur 96.9. Voltage est aussi disponible sur DAB+ à Paris